Localizan a hombre sin vida en Libramiento Noreste, en Escobedo

Un hombre fue localizado sin vida sobre el acotamiento del Libramiento Noreste, en el municipio de Escobedo.

El hallazgo se registró a la altura de la colonia Los Vergeles, en dirección al municipio de García.

Al lugar acudieron agentes ministeriales y elementos de la Policía de Escobedo, quienes acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.

El cuerpo, que hasta el momento permanece sin ser identificado, presentaba diversas lesiones producidas por impactos de arma de fuego.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro, donde se le practicará la autopsia de ley.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos.