Localizan a hombre sin vida en estacionamiento de supermercado

Relataron que el occiso se sentó en un borde, comenzó a marearse y posteriormente cayó, golpeando la cabeza contra el suelo.

Un hombre en situación de calle fue localizado sin vida tras desvanecerse en el interior de un estacionamiento de un supermercado ubicado en la zona centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Colón y Bernardo Reyes, donde el cuerpo fue encontrado en una esquina del área de estacionamiento.

De acuerdo con testigos, el hombre, de entre 40 y 50 años de edad, era visto con frecuencia en la zona y presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias tóxicas.

Relataron que el occiso se sentó en un borde, comenzó a marearse y posteriormente cayó, golpeando la cabeza contra el suelo.

El hombre quedó tendido boca arriba sobre el pavimento, vestido con camisa blanca, short café y una mochila negra.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido.