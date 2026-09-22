Localizan a hombre sin vida en el río Santa Catarina

Los bomberos notificaron a policías, quienes a su vez realizaron el reporte correspondiente y solicitaron la intervención de las autoridades.

Un hombre fue localizado sin vida al interior del cauce del río Santa Catarina, durante la noche del domingo, en la zona centro de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona que transitaba por el interior del lecho del río se percató de la presencia de un hombre aparentemente inconsciente, por lo que alrededor de las 17:00 horas notificó a las autoridades sobre el hallazgo.

Sin embargo, según la información recabada en el sitio, el reporte no habría sido atendido de manera inmediata, por lo que posteriormente la persona acudió con elementos del cuerpo de Bomberos para informarles sobre la situación.

Los bomberos notificaron a policías, quienes a su vez realizaron el reporte correspondiente y solicitaron la intervención de las autoridades.

Fue durante el transcurso de la madrugada cuando se amplió la búsqueda en el cauce del río, logrando localizar el cuerpo del hombre a la altura del cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Constitución.

Al sitio arribaron elementos de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes antes de que el cuerpo fuera retirado del lugar y trasladado para los estudios que permitan establecer las causas del fallecimiento y la identidad de la víctima.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente si el hombre cayó accidentalmente al cauce, ingresó por cuenta propia o bajo qué circunstancias terminó en el interior del río.