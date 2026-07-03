Localizan a hombre sin vida en domicilio de Mitras Centro

El hallazgo fue reportado en el cruce de las calles Pachuca y Jordán, donde elementos de la Policía de Monterrey acordonaron la casa

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio de la colonia Mitras Centro, en el municipio de Monterrey, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas.

El hallazgo ocurrió en una vivienda de Mitras Centro

El hallazgo fue reportado en el cruce de las calles Pachuca y Jordán, donde elementos de la Policía de Monterrey acordonaron la casa tras confirmar la presencia de la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba al menos una herida provocada por arma de fuego. Hasta el momento, las autoridades no han informado su identidad ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La presencia de las unidades de seguridad llamó la atención de vecinos del sector, quienes se mostraron alarmados al observar el despliegue policiaco y escuchar el llanto de una mujer en las inmediaciones del domicilio.

Peritos y agentes ministeriales iniciarán las investigaciones

El área permanece resguardada mientras se esperaba el arribo de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y de agentes ministeriales, quienes iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si se trató de un homicidio o de otra circunstancia.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con las indagatorias.