Localizan a hombre sin vida en canalón de Monterrey

El cuerpo fue hallado atrapado entre ramas y basura en una zona de riesgo, requiriendo la intervención de peritos y rescatistas.

Un hombre fue localizado sin vida al interior del río Pesquería, en el municipio de Monterrey, luego de que elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieran a un reporte de rescate.

Los hechos se registraron en el cruce del Canal de Aztlán y Cervecera, en el Barrio de la Industria, donde los rescatistas realizaron una búsqueda con apoyo de vecinos del sector.

El hombre fue encontrado en una zona elevada, entre acumulación de basura, muebles y árboles de gran tamaño.

Al confirmar que no contaba con signos vitales, los elementos realizaron la extracción del cuerpo con una camilla tipo Sked y lo trasladaron hasta un punto seguro, ante el riesgo de una posible creciente del río.

En las labores participaron elementos de Protección Civil, Fuerza Civil, Policía de Escobedo, la Agencia Estatal de Investigaciones, Servicios Periciales y Semefo.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía, el hombre contaba con un reporte de desaparición desde la noche del jueves.

El cuerpo quedó a disposición del Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes y establecer las causas del fallecimiento.