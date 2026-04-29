Localizan a hombre sin vida dentro de su casa en Santa Catarina

Autoridades siguen investigando el caso para poder determinar las causas del fallecimiento del hombre, cuya identidad no fue revelada

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Cumbres de Santa Catarina, luego de que sus familiares acudieran preocupados por no tener noticias de él durante varios días.

Al llegar a la vivienda, ubicada en la calle Emily Dickinson de la colonia Cumbres de Santa Catarina, solicitaron el apoyo de la policía municipal para poder ingresar, ya que la puerta principal no podía abrirse.

Tras el arribo de las autoridades, se descubrió que esto era debido a que el cuerpo se encontraba obstruyendo el acceso.

Elementos de Seguridad Pública lograron entrar por una vía alterna y confirmaron la situación, por lo que dieron aviso a cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio y corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Tras el hallazgo, se realizó el acordonamiento en el área; así mismo, se hicieron presentes Servicios Periciales y Servicios Forenses en el domicilio para realizar los trabajos correspondientes.

Autoridades siguen investigando el caso para poder determinar las causas del fallecimiento del hombre.