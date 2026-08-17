Localizan a hombre sin vida dentro de motel en Monterrey

La víctima ingresó al establecimiento con una mujer, quien abandonó el inmueble caminando durante la madrugada del domingo.

Un hombre de entre 40 y 45 años fue localizado sin vida al interior de una habitación de un motel ubicado en la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey.

El hallazgo ocurrió en el Motel M Suite, situado sobre la avenida Bernardo Reyes, donde autoridades localizaron el cuerpo en la habitación número 34.

De acuerdo con testigos, el hombre había ingresado al establecimiento acompañado de una mujer y a bordo de una camioneta blanca.

La mujer habría salido del motel caminando poco después de las 04:00 horas de este domingo, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El fallecido tampoco ha sido identificado oficialmente.

El establecimiento continúa custodiado por agentes ministeriales y elementos de fuerza civil para iniciar las primeras indagatorias.