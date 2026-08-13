Localizan a hombre muerto en una brecha en García

Al lugar acudieron elementos policiacos y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

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Un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición en una brecha ubicada en el municipio de García, cerca del cruce de la avenida Puerta del Sol y Ruiz Cortines, en las inmediaciones de la colonia Dominio Cumbres.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este martes 11 de agosto, cuando se reportó la presencia de un hombre aparentemente sin vida entre la maleza, sobre una brecha de la zona.

Al lugar acudieron elementos policiacos y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el fallecido era un hombre de aspecto indigente y, a simple vista, no presentaba signos de violencia.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que fue localizado, las autoridades no pudieron establecer en el sitio la causa de muerte, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

La identidad del hombre y las causas que provocaron su muerte permanecen pendientes de establecerse.