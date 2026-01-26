Localizan a hombre extraviado en el Cerro del Topo Chico

Los elementos iniciaron el ascenso al cerro y desplegaron labores de búsqueda en el área conocida como “La Cueva”, donde se encontraba la persona

Un hombre de 36 años fue localizado con vida tras permanecer varias horas extraviado en el Cerro del Topo Chico, en el municipio de Escobedo, luego de un operativo de rescate de montaña coordinado por corporaciones estatales y municipales de protección civil.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió a las 10:37 horas del domingo 25 de enero, cuando se alertó sobre una persona que se encontraba desorientada y refugiada en una cueva dentro del cerro.

¿Cómo se realizó el operativo de rescate?

Tras recibir el aviso, una unidad de Protección Civil Nuevo León se movilizó de inmediato hacia la zona señalada. Al arribar al sitio, los elementos iniciaron el ascenso al cerro y desplegaron labores de búsqueda en el área conocida como “La Cueva”, donde se encontraba la persona extraviada.

Durante el recorrido, los rescatistas avanzaron por terreno irregular hasta lograr la localización del hombre, quien se encontraba consciente y sin presentar lesiones visibles. La ubicación exacta correspondía a un paraje del cerro donde existen cavidades naturales utilizadas comúnmente como refugio.

Condiciones de la persona localizada

Una vez localizado, los elementos de rescate realizaron una valoración inicial para descartar afectaciones a la salud. Las autoridades confirmaron que la persona no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, los rescatistas iniciaron el descenso controlado hacia la parte baja del cerro, acompañando al hombre durante todo el trayecto para garantizar su seguridad.

Entrega a autoridades municipales

Al concluir el descenso, el hombre fue entregado a elementos de la policía municipal de Escobedo, quienes se hicieron cargo de trasladarlo a su domicilio. Con ello, el operativo fue concluido a las 13:03 horas, momento en el que la unidad estatal reanudó actividades.

La persona localizada fue identificada como Mariano Mendoza Rey, de 36 años de edad.

Corporaciones que participaron en el rescate

En el operativo participaron de manera coordinada las unidades U.04 Protección Civil Nuevo León, U.31 Protección Civil Escobedo y U.998 Proxpol

Protección Civil de Nuevo León reiteró el llamado a quienes acuden a zonas montañosas a extremar precauciones, informar sobre sus recorridos y evitar ascensos sin el equipo o la preparación adecuada, especialmente en áreas de difícil acceso como el Cerro del Topo Chico.