Localizan a hombre en estado de putrefacción en Guadalupe

Durante la inspección, los oficiales también localizaron a la esposa del hombre, una mujer de edad similar, quien presentaba un cuadro de desnutrición extrema

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El hallazgo de un hombre sin vida y en estado de putrefacción movilizó a las autoridades hasta un domicilio de la colonia Condocasa Linda Vista, en Guadalupe, donde también fue localizada su esposa, quien se encontraba con vida, pero en condiciones graves de salud.

Vecinos alertaron por olores provenientes del domicilio

Los hechos se reportaron en una vivienda ubicada sobre la calle San Félix, a la altura del número 5438, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por los olores fétidos que provenían del inmueble.

Al llegar, elementos de la Policía de Guadalupe encontraron en una recámara el cuerpo de Héctor, de entre 75 y 80 años, quien tendría aproximadamente una semana de haber fallecido.

Trasladan a la esposa al Hospital Universitario

Durante la inspección, los oficiales también localizaron a la esposa del hombre, una mujer de edad similar, quien presentaba un cuadro de desnutrición extrema.

La mujer fue rescatada y atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron al Hospital Universitario para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como grave.

Una vecina señaló que tenían alrededor de una semana sin ver a la pareja, quienes vivían solos en el domicilio.

En tanto, agentes de Servicios Periciales acudieron al lugar para esclarecer cómo ocurrió la muerte del hombre.