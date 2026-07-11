Localizan a hombre ejecutado en brecha de Cadereyta

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba al menos cinco impactos de proyectil de arma de fuego además de huellas de violencia

El cuerpo de un hombre con múltiples impactos de arma de fuego fue localizado la mañana de este viernes en una brecha de la comunidad de San Mateo, en el municipio de Cadereyta Jiménez, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y de investigación.

Localizan cuerpo en una brecha de Cadereyta

El hallazgo fue reportado sobre una brecha cercana a la Carretera San Mateo, en la zona conocida como La Prietita o Ejido El Milagro, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal encontraron a la víctima tendida sobre el terreno.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba al menos cinco impactos de proyectil de arma de fuego, además de huellas de violencia. La víctima tenía la cabeza cubierta con una manta y aparentemente se encontraba semidesnuda.

Fiscalía investiga el homicidio

La zona fue acordonada por policías municipales, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni su edad.

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que una de las líneas que se indagan apunta a que el hombre habría sido privado de la libertad por un grupo armado en el municipio de Juárez y posteriormente trasladado hasta una comunidad ubicada en los límites con Cadereyta, donde presuntamente fue ejecutado y abandonado.

Será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la que determine las circunstancias del crimen y confirme si existe relación con algún reporte de desaparición o privación ilegal de la libertad registrado en la zona metropolitana.