Localizan a hombre desaparecido, caminaba en el exprés de Morones

El hombre de 62 años caminaba entre vehículos a alta velocidad cuando los oficiales lo reconocieron por una ficha de búsqueda y lo reunieron con su familia

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En los carriles exprés de la avenida Morones Prieto, zona de alto riesgo, policías del municipio de Guadalupe localizaron a un hombre que estaba reportado como desaparecido.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social detectaron a Rosalío Zúñiga, de 62 años de edad, cruzando entre los vehículos que circulaban a elevada velocidad.

El adulto había sido boletinado como extraviado por sus familiares.

Al estar en servicio y desplazarse por esa avenida, los policías observaron a un masculino desorientado que caminaba en medio de los vialidad, a la altura de la colonia Benito Juárez.

Los oficiales ya tenían conocimiento de una publicación difundida en redes sociales en la que los familiares de un hombre pedían apoyo para su búsqueda; y al verlo, lo reconocieron por sus características y vestimenta, que coincidían con la información de la pesquisa.

Al acercarse, confirmaron que estaba desubicado y manifestaba desconocer su entorno.

Como su presencia en esa arteria era un riesgo por el alto flujo vehicular y la velocidad de los autos, los guardianes del orden fueron en su auxilio, lo quitaron del peligro y lo trasladaron a la sede de la corporación, donde fue sometido a dictamen médico, y fue entregado a su familia.

Los oficiales lo trasladaron a su hogar, junto con sus seres queridos.