Localizan a hombre con un disparo en la cabeza en Guadalupe

El despliegue de autoridades municipales y estatales se registra en la colonia Insurgentes, en donde un hombre fue localizado sin vida

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Con huellas de violencia, heridas de arma de fuego y blanca, un hombre fue asesinado en calles de la colonia Insurgentes.

Los hechos fueron reportados cerca de las cinco de la mañana del jueves sobre la calle José Martí y Tucán, en el límite entre las colonias Colibrí e Insurgentes.

La víctima es un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla color azul, playera obscura y tenis.

Estaba sobre su costado derecho, con el brazo izquierdo flexionado a la altura del tórax. El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, así como disparos de arma de fuego y golpes en el rostro.

Agentes de la policía ministerial del grupo de homicidios presumen que el hombre pudo haber sido sometido a torturas antes de ser ultimado.

La víctima estaba a dos metros de la baqueta del lado oriente de la calle José Martí y de un techo de lámina y madera. En la escena del crimen, fue revisado un automóvil tipo Tsuru en color blanco con matrícula de Nuevo León.

El personal de servicios periciales de la Fiscalía buscó evidencias, pero en la zona no se localizaron casquillos.

Entre sus pertenencias se localizó una credencial cuya identidad está siendo corroborada por los efectivos del grupo de homicidios de la Policía Ministerial.