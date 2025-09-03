Localizan a estudiante de Prepa 23 en colonia Zimix

Sara Eugenia Flores, de 16 años, fue hallada por la Policía tras un operativo de rastreo; familiares y amigos participaron en su búsqueda

Tras diez horas de incertidumbre y una intensa movilización de búsqueda, la menor Sara, de 16 años, estudiante de la Preparatoria 23, fue localizada la noche de este martes en la colonia Zimix, en el municipio de Santa Catarina.

La joven había sido reportada como desaparecida por la mañana, luego de que familiares confirmaran que no regresó a casa tras salir del plantel educativo alrededor de las 10:00 horas. Ante la falta de noticias, su padre interpuso una denuncia durante la tarde en la Fiscalía General de Justicia, lo que permitió iniciar un despliegue de búsqueda formal.

En paralelo, a través de redes sociales se comenzó a difundir la ficha de búsqueda con su descripción física y la vestimenta que portaba: un polo negro con el logotipo de la preparatoria, pantalón negro, tenis blancos y una mochila color amarillo mostaza con un llavero en forma de cereza y una abeja, lo que facilitó su identificación.

De acuerdo con los reportes oficiales, al filo de las 23:00 horas elementos de la Policía de Santa Catarina localizaron a Sara en un domicilio de la colonia Zimix. La adolescente se encontraba en compañía de un amigo y no presentaba huellas de violencia, por lo que las autoridades descartaron que hubiera sido víctima de algún delito.

Una vez asegurada, la menor fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para realizarle una valoración médica y psicológica de rutina, además de recabar información sobre las circunstancias de su ausencia. Posteriormente, se concretó el esperado reencuentro con sus familiares, quienes manifestaron alivio tras varias horas de angustia.

El caso movilizó a distintas corporaciones, entre ellas la Policía Metropolitana de Investigación, el área de Mujer Segura y agentes municipales, quienes trabajaron en coordinación para dar con el paradero de la joven.