Localizan a dos menores que eran buscadas en Santa Catarina

De acuerdo con las autoridades, los menores no tenían lesiones físicas, dijeron estar bien de salud y señalaron que no habían sido víctimas de algún delito.

Elementos del Grupo de Operaciones de Búsqueda (GOB) de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina localizaron sanas y salvas a dos menores de edad que tenían reporte de búsqueda.

Una de ellas, Carolina “N”, de 12 años, fue vista por última vez el 26 de septiembre.

Durante las labores de búsqueda, una mujer solicitó apoyo e informó que su hija, Karol “N”, de 13 años, estaba como no localizada.

Los elementos ampliaron los recorridos en la zona. Y alrededor de las 21:50 horas, localizaron en la plaza pública San Juan, entre Bahía de la Paz y avenida Perimetral Sur, a las dos adolescentes, que fueron trasladadas a las instalaciones de esa Secretaría.

No tenían lesiones físicas, dijeron estar bien de salud y señalaron que no habían sido víctimas de algún delito.

Los hechos fueron informados al Ministerio Público.