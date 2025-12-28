Localizan a dos menores extraviados en el centro de Monterrey

Uno de los menores fue hallado cuando se encontraba caminando por las calles de Monterrey, luego de ser desatendida por un familiar

Elementos de la Policía de Monterrey encontraron a dos menores reportados como extraviados en calles del Centro de Monterrey.

Estos hallazgos son parte de las acciones desplegadas en el Operativo "Regia Navidad Segura 2025".

Niña desaparece en cruce de 5 de Mayo

En el primer caso, una menor de 10 años de edad se extravió cuando se encontraba en compañía de su tía dentro del área comercial de la zona centro de la ciudad.

Luego de que la mujer perdió de vista a la niña en el cruce de la calle 5 de mayo y Juárez. Ante esto, los elementos municipales lograron ubicarla cuando caminaba sobre la calle Washington.

Por este motivo, la menor fue entregada a su padre, quien trabaja en una panadería ubicada en la calle Modesto Arreola.

Niño de siete años desaparece junto a su amigo

En el segundo hecho, una mujer explicó que desconocía el paradero de su hijo en la colonia Garza Nieto.

La madre solicitó el apoyo de los oficiales municipales cuando se percató de la ausencia del pequeño.

Explicó que desde un día antes, lo mandó a dormir a si cuarto cuando estaba jugando afuera de su casa. Sin embargo, no se percató de la falta del menor debido a que estaba dormida.

El niño fue encontrado dentro de una casa con un amiguito, en las calles de Lobardini y 20 de Noviembre.

Los familiares de ambos menores agradecieron el apoyo de las autoridades para encontrar a sus pequeños.