Localizan a dos adolescentes reportadas como desaparecidas

Autoridades determinaron preliminarmente que las menores se ausentaron por voluntad propia y no fueron víctimas de algún delito.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la localización de dos adolescentes que contaban con reporte de búsqueda desde el pasado 9 de agosto, luego de que se reportara su desaparición en hechos ocurridos en el municipio de García.

Se trata de Gabriela Lizeth Guzmán Solís, de 14 años, y Karla Zuleth Guzmán Solís, de 16 años, quienes fueron ubicadas este miércoles 12 de agosto en un municipio del área metropolitana de Monterrey, como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

De acuerdo con la autoridad, ambas adolescentes fueron localizadas en aparente buen estado de salud, con apoyo y colaboración de distintas corporaciones que participan en las labores de búsqueda e investigación.

De manera preliminar, las autoridades establecieron que las menores se habrían alejado por voluntad propia y que, durante el periodo que permanecieron ausentes, no habrían sido víctimas de algún delito.

Actualmente se lleva a cabo una entrevista informativa asistida para esclarecer las circunstancias de su ausencia.

Las investigaciones continúan para documentar los hechos y concluir el procedimiento correspondiente.