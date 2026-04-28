Localizan a ciclista sin vida en carretera Linares-Galeana

De acuerdo a sus familiares, señalaron que él trabajó durante la noche y que posiblemente en el trayecto a su casa, un tráiler pudo haberlo golpeado

Un ciclista fue localizado sin vida en la carretera que dirige de Linares a Galeana; presumen que murió atropellado, autoridades investigan.

Señalaron que los hechos se registraron en la carretera que dirige de Linares a Galeana a la altura del kilómetro 15.

La víctima fue identificada como Ascensión Rodríguez Espinoza, de 68 años de edad.

De acuerdo a sus familiares, señalaron que él trabajó durante la noche y que posiblemente en el trayecto a su casa, un tráiler pudo haberlo golpeado, quedando en un lateral de la carretera sin vida.

Fueron elementos de la Guardia Nacional División Caminos quienes recorrían el tramo de la carretera de Galeana a Linares y observaron al ciclista en un lateral de la vialidad y, al revisarlo, se percataron de que ya no contaba con signos de vida.

Señalaron sus familiares que trabaja en un rancho cercano a donde ocurrió el acontecimiento.

El cuerpo de la persona será trasladado al servicio médico forense para la autopsia de ley.