Localizan a ciclista sin vida en carretera Linares a Galeana

De acuerdo a sus familiares señalaron que el trabajó durante la noche y que posiblemente en el trayecto a su casa, un tráiler pudo haberlo golpeado.

Un ciclista fue localizado sin vida en la carretera que dirige de Linares a Galeana, presumen murió atropellado, autoridades investigan.

Señalaron que los hechos se registraron en la carretera que dirige de Linares a Galeana a la altura del kilómetro 15.

La víctima fue identificado como Ascensión Rodríguez Espinoza de 68 años de edad.

De acuerdo a sus familiares señalaron que el trabajó durante la noche y que posiblemente en el trayecto a su casa, un tráiler pudo haberlo golpeado quedando en un lateral de la carretera sin vida.

Fueron elementos de la Guardia Nacional División Caminos quienes recorrian el tramo de la carretera de Galeana a Linares y observaron al ciclista en un lateral de la vialidad y al revisarlo se percataron que ya no contaba con signos de vida.

Señalaron sus familiares que trabaja en un rancho cercano a donde ocurrió el acontecimiento.

El cuerpo de la persona será trasladado al servicio médico forense para la autopsia de ley.