Localizan a camioneta relacionada con robo a casa en Pesquería

Los elementos municipales localizaron la unidad en la colonia Colinas del Aeropuerto, donde interceptaron el vehículo y detuvieron a un hombre

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Autoridades de Pesquería, Nuevo León, localizaron una camioneta presuntamente relacionada con un robo a casa habitación y detuvieron a un hombre, luego de un operativo apoyado en las cámaras de videovigilancia del C4.

La movilización se originó tras el reporte de un robo en la colonia Lomas del Mirador, donde el propietario de una vivienda denunció que habían sustraído una cocina integral de su domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada, un hombre habría utilizado una camioneta Ford F-150 blanca para retirar el mobiliario de la propiedad.

Detectan vehículo mediante cámaras del C4

Tras recibir el reporte, los operadores del C4 utilizaron las características de la camioneta y las placas proporcionadas para identificar una unidad que coincidía con la descripción del vehículo presuntamente involucrado.

Luego de detectar la camioneta, el personal del centro de monitoreo alertó a los policías municipales para que realizaran las labores de ubicación e interceptación.

Detienen a un hombre en Colinas del Aeropuerto

Los elementos municipales localizaron la unidad en el cruce de avenida Central y calle Oaxaca, en la colonia Colinas del Aeropuerto, donde interceptaron el vehículo y detuvieron a un hombre.

Después de su detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones del C4 y quedó a disposición del juez cívico en turno, según la información proporcionada por las autoridades.

Investigan posible relación con otros robos

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar si la camioneta localizada está relacionada con otros reportes de robo a casa habitación en el municipio.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si el detenido estaría vinculado con otros hechos ni si se han recuperado los objetos sustraídos de la vivienda en Lomas del Mirador.