Localizan a adulto mayor extraviado en colonia Ferrocarrilera

Familiares solicitan apoyo para localizar a Roberto Martínez Rosales, de 85 años, visto por última vez el domingo por la tarde.

El adulto mayor Roberto Martínez Rosales, de 85 años, quien había sido reportado como extraviado tras salir de su domicilio el domingo por la tarde, fue localizado horas después y llevado de regreso a su casa por ciudadanos.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, el hombre había salido de su vivienda alrededor de las 15:00 horas del domingo en la colonia Ferrocarrilera, lo que originó un llamado de apoyo a la ciudadanía para ayudar a localizarlo.

¿Dónde fue encontrado el adulto mayor?

Según el reporte compartido por la familia, unas personas lo encontraron en la zona de Bernardo Reyes y La Aurora, desde donde posteriormente lo trasladaron hasta su domicilio.

El apoyo de ciudadanos permitió que el adulto mayor regresara con sus familiares luego de varias horas sin que se tuviera información sobre su paradero.

Mediante sus redes sociales, la hija del señor Roberto Martínez Rosales confirma que se encontró en buen estado de salud, tras haber sido localizado.

La familia había solicitado previamente la colaboración de la comunidad para compartir la información y mantenerse atentos en caso de verlo, lo que finalmente contribuyó a que pudiera regresar a su hogar.