Localizan a adolescentes reportadas como desaparecidas en García

En una primera entrevista, las menores refirieron que se habían ausentado por voluntad propia y que no habían sido víctimas de algún delito

Dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes habían sido reportadas como desaparecidas el lunes 12 de octubre, fueron localizadas este martes en el municipio de García.

Se trata de Yesenia Lizbeth Arellano Reyes, de 17 años, y Evelyn Judith Reyes Hernández, de 15, quienes fueron encontradas como resultado de un operativo entre la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Fuerza Civil y la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ambas adolescentes fueron localizadas con aparente buen estado de salud.

En una primera entrevista, las menores refirieron que se habían ausentado por voluntad propia y que no habían sido víctimas de algún delito.

Tras su localización, la Fiscalía informó que el reporte de búsqueda emitido para ambas adolescentes fue desactivado.