Localizan a adolescente reportada como desaparecida en El Carmen

Tras diez días desaparecida, adolescente de 13 años fue localizada en el DIF Fabriles, en aparente buen estado de salud.

Una adolescente de 13 años, identificada como Dali Moto Chapol, que contaba con un reporte de desaparición desde el pasado 31 de octubre en el municipio de El Carmen, fue localizada por autoridades estatales en las instalaciones del DIF Fabriles.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas informó que la menor fue ubicada el 10 de noviembre, mediante labores de investigación realizadas en coordinación con la Búsqueda de Personas (BUPE) y la Comisión Local de Búsqueda (CLB).

De acuerdo con la información oficial, los hechos comenzaron el 31 de octubre, aunque la denuncia por su desaparición fue presentada hasta el 8 de noviembre.

Tras su localización, la adolescente fue reportada en aparente buen estado de salud y, de manera preliminar, no se encontraron indicios de que hubiera sido víctima de algún delito.

Luego de confirmar su ubicación, la Fiscalía desactivó el reporte de búsqueda que había emitido para dar con su paradero.