Localizan a 7 de 8 desaparecidos en China; continúa búsqueda

Las personas desaparecidas formaban parte de dos grupos de trabajadores que se dirigían a realizar labores en ranchos del municipio de China

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Siete de los ocho hombres reportados como desaparecidos tras dirigirse a un rancho en el municipio de China, Nuevo León, fueron liberados presuntamente por un grupo armado y presentaban visibles huellas de violencia, de acuerdo con información preliminar de fuentes cercanas a la investigación.

Los trabajadores habían salido del municipio de General Terán con destino al rancho La Ermita, donde realizarían labores.

Inicialmente, el jueves 19 de marzo se reportó la desaparición de tres hombres: Sergio Vaca Robles, Fidel Soto Mata y Pedro Bernal Horta.

Días después, el 23 de marzo, familiares denunciaron ante la Fiscalía en Montemorelos la desaparición de otros cinco trabajadores que se dirigieron al mismo sitio para instalar una cerca ciclónica.

Ellos fueron identificados como Francisco Alonso Martínez Perales, Mario Alejandro Martínez Perales, Eligio Espinoza Garza y Casimiro Arjona Cerna, este último quien hasta el momento continúa sin ser localizado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las ocho personas habrían sido privadas de la libertad por un grupo armado.

Posteriormente, siete de ellas fueron liberadas sobre una carretera que conecta a General Terán con el municipio de Los Ramones.

Los hombres lograron regresar a sus domicilios por sus propios medios, aunque presentaban visibles huellas de golpes y maltrato.

En la zona conocida como una brecha cercana al rancho La Colorada, en la comunidad El Carrizo, cuerpos de emergencia de la Cruz Roja les brindaron atención médica.

En el lugar también se desplegó un operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional y policías municipales de Los Ramones, quienes intensificaron la búsqueda para dar con el paradero de la persona que aún permanece desaparecida.

Familiares de Casimiro Arjona Cerna mantienen la esperanza de que también sea liberado, al señalar que únicamente acudió al rancho para realizar trabajos.

Las autoridades continúan con las investigaciones y operativos en la región para esclarecer los hechos y localizar al hombre que falta.

Confirma Fiscalía la localización

El fiscal Javier Flores Saldívar confirmó la localización de siete de las ocho personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de China.

De acuerdo con el funcionario, fue durante este día cuando se logró ubicar a las víctimas, quienes ya comenzaron a reunirse con sus familias.

Sin embargo, uno de ellos se encuentra en estado delicado de salud debido a los golpes que presenta, mientras que los otros seis registran lesiones menores, principalmente en piernas y otras partes del cuerpo.

Flores Saldívar explicó que la localización se dio en el contexto de un operativo implementado por las autoridades, lo que habría generado presión sobre el grupo responsable y derivado en la liberación de las víctimas.

“El despliegue operativo para la ubicación de estas personas inhibe este tipo de conductas y provoca que los liberen”, señaló.

Asimismo, destacó la participación de Fuerza Civil a través de la denominada Operación Muralla, cuyo objetivo es contener situaciones de inseguridad en la zona.

Como parte de las investigaciones, el fiscal indicó que se buscará entrevistar al propietario del rancho al que se dirigían los trabajadores, con el fin de determinar si existía algún antecedente de amenazas o intento de extorsión relacionado con el caso.