Localizan a 17 desaparecidos en anexos durante 2026

La Fiscalía de Nuevo León informó que 17 personas con reporte de búsqueda fueron localizadas en anexos, de un total de mil 399 encontradas este año

El fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que en lo que va de 2026 se han localizado 17 personas con reporte de búsqueda al interior de centros de rehabilitación o anexos, de un total de 1,399 personas localizadas tras denuncias por desaparición en la entidad.

La declaración surge luego de casos recientes, como el de un joven reportado como desaparecido en San Pedro Garza García que fue encontrado con vida en un anexo de Guadalupe.

Flores Saldívar señaló que hasta el momento se desconoce por qué estas personas terminan en dichos establecimientos y explicó que, en algunos casos, podría tratarse de ingresos voluntarios.

“El motivo por el cual se encuentra en lugares, pues lo desconocemos realmente. No sé si sea por labor social como ha sucedido en algunos casos, hasta este año lo que va del año tenemos 17 casos que se han encontrado en anexos. De hecho es una de las políticas que vamos a tratar de seguir para el efecto de que se nos brinden cotidianamente las personas que ingresan a anexos”, declaró.

Fiscalía busca fortalecer el seguimiento de personas ingresadas a anexos

Al ser cuestionado sobre posibles acciones legales contra estos centros, el fiscal indicó que cada caso deberá analizarse de manera individual y evitó generalizar.

“Difícilmente digo, sin poder generalizar los casos, tenemos que ver cada uno en especial, pero insisto en que al menos mi criterio es como una labor social que se realiza y yo creo que debemos de ser más acuciosos en ese tema para responder a la ciudadanía en forma correcta”.

Asimismo, aseguró que hasta donde tiene conocimiento no existe ninguna denuncia presentada por familiares por presunta privación ilegal de la libertad relacionada con estos casos.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, no se ha presentado ninguna”.

Finalmente, anunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado busca fortalecer el intercambio de información con la Secretaría de Salud para agilizar la localización de personas desaparecidas.