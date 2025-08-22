Localiza Policía de Monterrey vehículo que participó en atropello

Dicho auto tiene reporte de participar en un accidente vial, tipo atropello, con huida, en donde falleció una persona en Cuauhtémoc y 15 de Mayo

Oficiales de la Policía de Monterrey localizaron esta madrugada un vehículo que tiene reporte de huida, luego de participar en un incidente vial, tipo atropello.

El automóvil fue ubicado en Prolongación Colón y 20 de Noviembre, a las 05:05 horas de este jueves.

En dicho lugar se encontraba el vehículo Honda Acura, color negro, con placas TBS710B, con daños en el cristal delantero.

Dicho auto tiene reporte de participar en un accidente vial, tipo atropello, con huida, en donde falleció una persona y que se registró el miércoles por la noche en Cuauhtémoc y 15 de Mayo, en la zona centro de la ciudad.

Al asegurar el vehículo, los elementos de la Policía de Monterrey procedieron a solicitar el apoyo de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.