Localiza Policía a menor que caminaba sola en el sur de Monterrey

La niña de cinco años intentaba llegar hasta la casa de su abuelita, por lo que una policía se encargó de resguardarla y llevarla con su familia

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Una pequeña de tan solo cinco años fue localizada y auxiliada por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser encontrada caminando sola por calles de la colonia Narvarte.

La menor se encontraba perdida y, de acuerdo con lo que ella misma explicó a los oficiales, intentaba llegar hasta la casa de su abuelita, ubicada al sur de Monterrey.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes, en el cruce de las calles Jesús Cantú Leal y Covarrubias, donde los policías visualizaron a la pequeña, quien incluso intentaba cruzar la calle sin la compañía de un adulto.

Al acercarse para auxiliarla, los elementos le preguntaron qué hacía en el lugar. La niña les explicó que buscaba la casa de su abuela, identificada como María Marisol, de 50 años.

La pequeña habría caminado desde la colonia Cerro de la Silla, también al sur de Monterrey, donde vive con su madre, Marisol, de 26 años.

Ante esta situación, la policía Yurima Pérez se encargó de buscar el domicilio de la abuela y, una vez que logró localizarlo, acompañó a la menor hasta la puerta de la vivienda. Durante el trayecto, la tomó de la mano para evitar que corriera algún riesgo.

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual la pequeña salió de su domicilio y comenzó a caminar sola por las calles.

Como parte del protocolo de seguridad, la menor y sus familiares fueron trasladados a las instalaciones de la corporación regiomontana, ubicadas en el Parque Alameda.

En ese sitio se realizaron los procedimientos correspondientes, además de una revisión médica para verificar que la niña se encontrara en buen estado de salud.

Finalmente, tras cumplir con los protocolos establecidos, la menor fue entregada a su madre.