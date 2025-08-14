Lo vinculan por muerte de Secretario del Ayuntamiento de Linares

Vinculan a proceso a hombre por encubrir homicidio del secretario del ayuntamiento de Linares; permanecerá en prisión preventiva mientras sigue la investigación

Tras la audiencia correspondiente y el cumplimiento de la orden de aprehensión, un juez de control vinculó a proceso a Yan Carlos “N”, de 31 años, imputado por el delito de encubrimiento de homicidio calificado en agravio del secretario del Ayuntamiento de Linares, Juan Pulido, asesinado el pasado 7 de junio.

Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva, la cual deberá cumplir en un centro de reinserción social estatal, donde permanecerá internado durante el desarrollo del proceso penal en su contra.

La Fiscalía General de Justicia ejecutó la orden de aprehensión luego de que las indagatorias lo señalaran como presunto colaborador en los hechos previos, durante y posteriores al homicidio.

De acuerdo con la investigación, Yan Carlos “N” habría proporcionado información mediante mensajes de WhatsApp para localizar y seguir a la víctima.

El presunto autor material del asesinato es un adolescente identificado como Luis Mario “N”, quien habría disparado el arma de fuego que causó la muerte del funcionario municipal.

El ataque ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Pablo Salce, en la colonia Centro del municipio de Linares, donde Juan Pulido fue agredido y perdió la vida en el lugar.