Lo vinculan por empujar a una mujer a las vías del Metro

La Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso del acusado, quien permanecerá en un penal estatal mientras se desarrolla la investigación complementaria.

A días de los hechos, el hombre que empujó a una mujer hacia las vías del Metro quedó vinculado a proceso, acusado del delito de homicidio en grado de tentativa.

El pasado lunes, Luis Fidel "N", de 32 años de edad, atentó contra una dama en la estación Sendero, en Escobedo, cuando ella esperaba el vagón.

El sujeto presuntamente la aventó para que cayera y muriera arrollada, pero por fortuna, la víctima sólo se golpeó contra el vagón y resultó con diversas lesiones, mientras que él fue sometido por testigos, que lo entregaron a las autoridades.

La Fiscalía de Justicia informó que, en la Audiencia Inicial por Control de Detención, un juez determinó vincularlo a proceso, luego de que el Ministerio Público entregó las pruebas en su contra.

Le impuso, como medida cautelar, prisión preventiva en un reclusorio estatal.

Y se fijó plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.