Lo vinculan a proceso por fraude en venta de vehículos

Christopher 'N' es señalado de ofrecer dos vehículos en venta a través de redes sociales, por lo cual se le impuso como medida cautelar prisión preventiva

Un hombre fue vinculado a proceso por los delitos de fraude, equiparable a robo de vehículo y uso de documento falso.

Identificado como Christopher "N" de 33 años, es señalado de ofrecer dos vehículos en venta a través de redes sociales, con precios de 277 mil pesos y 167 mil pesos, ambos vehículos fueron adquiridos, por dos personas quienes entregaron el dinero en efectivo al ahora detenido.

Luego de los pagos entregó a los afectados la factura y papeles de registro, sin embargo, a la hora de acudir a realizar el cambio de propietario al Instituto de Control Vehicular se les informó que los documentos eran falsos.

Al imputado se le impuso como medida cautelar prisión preventiva con internamiento en un Centro de Readaptación Social Estatal, con un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria.