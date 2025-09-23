Lo sentencian a 30 años de prisión por tentativa de feminicidio

El hombre, de 77 años, amenazó de muerte y efectuó varios disparos con un arma de fuego contra su expareja, a quien le exigió reanudar una relación sentimental

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Unidad de Investigación de Allende, informó que un juez emitió sentencia condenatoria contra Enorino “N”, de 77 años, tras encontrarlo penalmente responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, ocurrido en julio de 2024 en dicho municipio.

Durante la audiencia celebrada en septiembre de este año, el agente del Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas y testimonios que permitieron condenar al acusado como autor directo de la agresión contra una mujer de 50 años.

Los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2024, cuando la víctima se encontraba en el patio de una vivienda en Allende. Enorino “N” arribó al lugar y, tras exigirle a la mujer reanudar una relación sentimental, reaccionó de manera violenta ante su rechazo.

El acusado la amenazó de muerte y efectuó varios disparos con un arma de fuego. La víctima logró tirarse al suelo y refugiarse dentro de la vivienda, mientras el agresor continuaba disparando, lo que provocó daños visibles a la propiedad y afectaciones psicológicas a la víctima.

A pesar de los intentos de la defensa por desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez consideró infundados sus alegatos y concedió razón al representante social, al considerar acreditada la intención dolosa del acusado de privar de la vida a la víctima por motivos de género.

Enorino “N” también cuenta con una multa equivalente a 2,666 cuotas, conforme a lo establecido por la ley y se encuentra internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.