Lo sentencian a 25 años de prisión por matar a hombre en bar

El sentenciado fue declarado culpable de homicidio calificado, tras los hechos en el bar La Cabaña, en la colonia Ex Hacienda El Canadá, en Escobedo

Un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinar con un arma punzocortante a otro hombre dentro de un bar, hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2024 en el municipio de Escobedo, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

El sentenciado fue identificado como Jorge Alberto “N”, de 52 años de edad, quien fue declarado culpable del delito de homicidio calificado, tras celebrarse la audiencia de Juicio Oral Penal en mayo.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron al interior del bar “La Cabaña”, ubicado sobre la carretera a Colombia, en la colonia Ex Hacienda El Canadá.

En el sitio, la víctima, Alberto, también de 52 años, se encontraba conviviendo con otras personas cuando el ahora sentenciado se le aproximó y lo atacó directamente con un objeto punzocortante.

El hombre sufrió lesiones mortales y falleció en el lugar.

Tras la agresión, el acusado intentó darse a la fuga, sin embargo, fue retenido por personas que se encontraban en el establecimiento y posteriormente entregado a policías municipales que acudieron tras el reporte de los hechos.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios que acreditaron la agresión y la responsabilidad directa del acusado.

La defensa intentó desacreditar los señalamientos, pero el Juez consideró infundados sus argumentos y otorgó la razón a la Fiscalía.

Además de la pena de prisión, Jorge Alberto “N” fue condenado al pago de la reparación del daño, que incluye la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios, conforme a lo establecido por la ley.