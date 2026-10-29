Lo sentencian a 15 años de cárcel por asesinato en Doctor Arroyo

La sentencia del juez es pena privativa de libertad de 15 años con internamiento en un centro de Reinserción Social Estatal

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León obtuvo sentencia condenatoria contra Édgar "N", de 31 años de edad, por asesinar a un hombre en el municipio de Doctor Arroyo, en el año 2025.

Juez impone 15 años de prisión y reparación del daño

En la audiencia de juicio oral penal, realizada en este mes de octubre del 2026, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Homicidios demostró la responsabilidad del señalado.

Y tras los alegatos de la defensa, el juez le concedió la razón al Ministerio Público.

La sentencia del juez es pena privativa de libertad de 15 años con internamiento en un centro de Reinserción Social Estatal.

Además, el juez ordenó el pago por reparación de daño por indemnización por muerte y gastos funerarios.

El ataque ocurrió en San Ignacio de Torres

El 27 de marzo de 2025, en la localidad de San Ignacio de Torres, en Doctor Arroyo, la víctima, Juan Carlos, de 47 años de edad, se topó con el acusado y le hizo diversos reclamos, a lo que el acusado respondió de forma agresiva, y con un cuchillo lo lesionó en el abdomen y huyó.

El lesionado fue trasladado a un hospital, donde murió.