Lo sentencian a 105 años de cárcel por doble asesinato

Los hechos ocurrieron en un centro recreativo ubicado en el Camino a la Rinconada, en la comunidad La Candelaria en noviembre del año 2016

Por haber asesinado a dos personas en el municipio de García, un hombre fue condenado a 105 años de prisión.

El doble crimen lo cometió en noviembre del año 2016, y a una de esas personas primero la privó de su libertad.

Según la ficha informativa proporcionada por la Fiscalía General de Justicia, el sujeto, de nombre José Francisco, de 32 años de edad, fue sentenciado por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron en un centro recreativo ubicado en el Camino a la Rinconada, en la comunidad La Candelaria.

Sus víctimas serían dos personas adultas, de nombre Iván y Dagoberto.