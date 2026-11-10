Lo roban durante la madrugada y lo recuperan con cámaras del C4

La policía local rastreó la unidad hurtada en la colonia Mirador y la aseguró en la Plaza de las Banderas sobre avenida Constitución.

En cuestión de horas, un automóvil robado durante la madrugada de este lunes en la colonia Mirador fue localizado y recuperado por policías de Monterrey.

La unidad fue rastreada a través de las cámaras de videovigilancia del C4, que permitieron a los oficiales ubicarla estacionada en la Plaza de las Banderas, sobre la avenida Constitución.

Rastreo mediante sistema de videovigilancia y resguardo oficial

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron el vehículo abandonado, sin conductor ni personas a bordo.

Se trató de un reporte de robo simple y, tras su recuperación, la unidad quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.