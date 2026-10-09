Lo mejor está por venir para Nuevo León: Mariana Rodríguez

En su discurso ante los beneficiarios y las autoridades, Rodríguez Cantú destacó los avances en los cinco años que lleva la administración estatal

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, afirmó que en Nuevo León lo mejor está por venir.

Rodríguez Cantú y su esposo, el gobernador Samuel García, entregaron apoyos para ciudadanos en vulnerabilidad, en el Centro Paralímpico de Alto Rendimiento del DIF estatal, en el casco del municipio de San Pedro.

A ella se le menciona como posible candidata a la gubernatura de Nuevo León, pero no ha abordado públicamente el tema.

En su discurso ante los beneficiarios y las autoridades, Rodríguez Cantú destacó los avances en los cinco años que lleva la administración estatal.

"Quiero expresarles a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy, de corazón, que estamos trabajando para seguir construyendo un nuevo Nuevo León que sea cada vez más incluyente y con oportunidades para todas y todos los que están aquí y para todas y todos los habitantes de Nuevo León que necesiten un aparato de movilidad, un apoyo extra”, dijo. “Que nunca se nos olvide cuánta ayuda cabe en un solo día cuando se cuenta con la ayuda correcta, como ocurre en este caso”, expresó.

Rodríguez Cantú le dio las gracias a las autoridades presentes en el evento por hacer posible esta ayuda, entre ellas a la secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín; al asesor del gobierno estatal y exsecretario de Salud federal, Salomón Chertorivski; al director de Patrimonio de la Beneficencia Pública, José Alfredo Cordero; y a la directora del DIF estatal, Alejandra Morales.

Y al gobernador, obviamente, Samuel, por estos cinco años de trabajo. Y quiero que sepan que lo mejor aún está por venir”, declaró Rodríguez Cantú.

VIENE RAQUEL "DOBLE PECHUGA"

El gobernador Samuel García anunció que su tercera hija nacerá en dos o tres semanas y que viene “doble pechuga”.