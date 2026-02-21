Lo matan a golpes con un block en predio de Escobedo

De manera extraoficial se señaló al hombre por múltiples robos en la zona, situación que está bajo análisis por parte de las autoridades

Un hombre fue localizado sin vida en un predio de la colonia Andrés Caballero, en el municipio de General Escobedo, luego de que presuntamente fuera atacado de manera violenta con un objeto contundente.

El hallazgo se registró la noche del jueves 19 de febrero, alrededor de las 21:52 horas, en el cruce de las calles Eulalio Villarreal y Félix Moreno. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar a una persona tirada en la vía pública con visibles manchas de sangre.

Al arribo de las unidades, se confirmó que el hombre presentaba lesiones severas en la cabeza. A un costado del cuerpo fue localizado un block con manchas de sangre, el cual presuntamente habría sido utilizado para golpearlo de forma repetida, provocándole heridas que le causaron la muerte en el lugar.

De manera extraoficial se señaló al hombre por múltiples robos en la zona, situación que está bajo análisis por parte de las autoridades

La zona fue acordonada para permitir las labores correspondientes, mientras que agentes investigadores iniciaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y dar con quien o quienes resulten responsables. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.