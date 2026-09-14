Lo encuentran discutiendo y le hallan 144 dosis de droga

El detenido portaba una mochila con decenas de envoltorios de droga conocida como marihuana, cristal y cocaína en calles del sector centro.

Tras ser detectado discutiendo en la vía pública con un hombre, elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un joven que llevaba consigo más de 100 dosis de diversos tipos de droga, en el Centro de la Ciudad.

El sospechoso, identificado como Jair “N”, de 18 años, interrumpió la pelea cuando vio que los oficiales estaban por acercarse.

Trató de huir corriendo; sin embargo, fue alcanzado metros más adelante para practicarle una revisión.

Fue en el cruce de las calles Albino Espinosa y Colegio Civil donde ocurrió el arresto, durante las primeras horas del domingo.

El joven llevaba al interior de una mochila 74 envoltorios con marihuana, 30 con droga tipo cristal y 35 bolsas resellables con cocaína en piedra.

Por la posesión de los enervantes, Jair fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público.