Lo detienen tras agredir a su pareja en colonia Industrial

La mujer señaló que el conflicto inició luego de que el hombre se molestara tras enterarse de que ella estaba fingiendo un embarazo, aunque ella lo aseguraba

Un hombre originario de Honduras fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser señalado como presunto responsable de agredir físicamente a su pareja, en hechos ocurridos en la colonia Industrial.

La detención de Santos Emiliano R., de 30 años de edad, se registró alrededor de las 21:00 horas en el cruce de Pedro Celestino Negrete y Juan Álvarez, cuando oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en la zona.

¿Cómo ocurrió la intervención de la Policía de Monterrey?

De acuerdo con el reporte, los elementos municipales observaron a una mujer de 47 años que les hacía señas para solicitar ayuda. Al acercarse, la víctima explicó que caminaba rumbo a su domicilio junto a su pareja cuando se generó una discusión.

La mujer señaló que el conflicto inició luego de que el hombre se molestara tras enterarse de que ella estaba fingiendo un embarazo, aunque la afectada aseguró que en realidad sí estaba embarazada. En ese momento, el masculino reaccionó de forma violenta y la golpeó en el rostro.

Derivado de la agresión, la víctima presentó una inflamación cerca del ojo derecho, por lo que fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana al Hospital Metropolitano.

¿Cuáles fueron los resultados de la estrategia Escudo?

En el centro médico, tras la realización de estudios, se determinó que no existía embarazo, descartando la versión inicial proporcionada durante el altercado.

El presunto agresor fue asegurado por los oficiales y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la administración municipal, orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y la prevención de delitos mediante recorridos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.