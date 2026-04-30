Lo detienen por tira basura en Monterrey; era un presunto ladrón

El presunto delincuente operaba en los estacionamientos de centros comerciales en diferentes puntos de la ciudad y zona metropolitana.

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Tirar basura desde su automóvil, terminó con la racha delictiva de un sujeto que era buscado por robos tipo cristalazo en Monterrey.

Carlos Eduardo, de 30 años de edad era buscado por efectivos de la Policía de Monterrey como responsable de varios robos tipo cristalazo.

El presunto delincuente operaba en los estacionamientos de centros comerciales en diferentes puntos de la ciudad y zona metropolitana.

La captura del inculpado se llevó a cabo al ser detectado tirando basura desde su automóvil en el centro de la ciudad.

Carlos Eduardo fue interceptado cuando viajaba a bordo de un automóvil tipo Neón con placas SWK 056-A.

La captura se llevó a cabo en el cruce de las calles Chapultepec y Florida en la colonia Valle de Chapultepec.

Al ser interceptado debido a que iba tirando basura en la vía pública, el inculpado intentó agredir a los oficiales.

Al ser sometido, las autoridades lograron establecer que presuntamente había participado en varios robos tipo cristalazo diferentes puntos de la ciudad.

Entre los hechos en los que fue captado por cámaras de seguridad del C-4 está el ocurrido en el estacionamiento de un restaurante sobre la avenida Gonzalitos.

El robo fue captado el pasado 26 de marzo del presente año en la colonia Jardines del Cerro.

El presunto responsable fue trasladado a las celdas de esta corporación y puesto a disposición del ministerio público.