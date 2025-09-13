Lo detienen por robar motocicletas en Monterrey 

Un joven de 21 años fue detenido en Monterrey tras ser sorprendido conduciendo a exceso de velocidad una motocicleta con reporte de robo

La policía de Monterrey detuvo a un joven de 21 años, luego de ser sorprendido manejando a exceso de velocidad en una motocicleta con reporte de robo, en la colonia Reforma.

Además, se le investiga por apoderarse de otro vehículo de ese mismo tipo.

Erick Jesús fue detenido en Félix U. Gómez y segunda de Magnolia.

Elementos realizaban un recorrido cuando visualizaron a Erick a bordo de una moto a exceso de velocidad.

Los uniformados lo siguen y le marcan el alto, percatándose de que la motocicleta no contaba con placas de circulación.

Luego de una investigación preliminar, se les fue informado a los oficiales que tenía reporte de robo simple en la colonia Buenos Aires, por lo que los policías proceden a detenerlo.

Además, a Erik se le relaciona con el robo de una motocicleta, en la colonia Asarco, donde al afectado lo despoja de las llaves de la moto, amenazándolo con un arma de fuego.

El ahora detenido fue trasladado a las instalaciones de la policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público.