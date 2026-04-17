Lo detienen por matar a aficionado de equipo contrario

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 6 de diciembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre la calle Urano, en la colonia Los Cometas.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal tras cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Emanuel “N”, de 30 años, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

¿Cómo ocurrió el homicidio en Juárez?

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 6 de diciembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre la calle Urano, en la colonia Los Cometas, en el municipio de Juárez.

En el lugar, la víctima identificada como Juan Alberto, de 21 años, se encontraba conviviendo con otras personas mientras seguían la transmisión de un encuentro de fútbol. Al concluir el partido, el joven salió al porche del domicilio, donde comenzó a gritar frases de insulto y burla en celebración de la eliminación de un equipo local.

Momentos después, el ahora detenido se aproximó al sitio molesto por los comentarios y, presuntamente portando un arma de fuego, realizó detonaciones en contra de la víctima, privándola de la vida en el lugar.

Queda a disposición de un juez en Nuevo León

Tras su detención, Emanuel “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanecerá a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica en las próximas audiencias.