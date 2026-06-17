Lo detienen por hacer tocamientos a pasajera en Monterrey

Se estableció que el inculpado atacó a una mujer de 45 años, cuando estaba abordo de la unidad en el cruce de la avenida Madero y Pablo A. De la Garza

Por realizar tocamientos a una usuaria a bordo de un camión urbano, un hombre de 74 años fue detenido por la policía de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el interior de una unidad de pasaje colectivo que cubre la ruta Centro- Villa de Juárez.

Se estableció que el inculpado atacó a una mujer de 45 años, cuando estaba abordo de la unidad en el cruce de la avenida Madero y Pablo A. De la Garza en la colonia Acero.

Debido a los hechos, la víctima le avisó al chofer del camión y minutos después se detuvo frente a una de las entradas al Parque fundidora.

En este lugar, policías de Monterrey detuvieron al inculpado y este fue señalado por la afectada.

El hombre fue trasladado a las celdas de la mencionada corporación.