Lo detienen por asesinato y agresión a hombres en Monterrey

Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando la víctima, un hombre identificado como Manuel, realizaba labores de mecánica al exterior de un domicilio

Tras permanecer prófugo por más de tres años, Luis Fernando “N”, de 31 años, fue detenido por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa. La detención se realizó el 25 de marzo en calles de la colonia Urdiales por agentes estatales de investigación del grupo de homicidios.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2023, cuando la víctima, un hombre identificado como Manuel, de 41 años, realizaba labores de mecánica al exterior de un domicilio en la calle Parque, colonia Real del Sol, en Ciénega de Flores.

En ese momento, Luis Fernando “N” y José Guadalupe “N”, quien ya fue detenido en junio de 2023, llegaron al lugar en motocicleta solicitando a la víctima que revisara el vehículo.

Al acercarse para efectuar la revisión, Luis Fernando “N” presuntamente sacó un arma de fuego corta y disparó contra Manuel, quien quedó sin vida en la calle tras recibir múltiples impactos de proyectil.

En el mismo ataque, un masculino de 25 años resultó con lesiones graves por proyectil. Ambos agresores se retiraron del lugar en la motocicleta.

Luis Fernando “N” ya fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal, quien determinará su situación legal. Actualmente, permanece en prisión preventiva.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre la participación de ambos sujetos en los hechos.