Lo detienen manejando; traía arma y 75 envoltorios de droga

La detención de Julián Alberto 'N' se registró sobre la avenida Sendero Divisorio, luego de que los oficiales detectaran que conducía de manera riesgosa

Cuando iba manejando un vehículo, un hombre de 24 años de edad fue detenido en la colonia San Miguel Residencial, en Escobedo, por la Policía de Proximidad (Proxpol), y en la revisión le hallaron un arma de fuego, droga, una báscula y dinero.

Los elementos policiacos aplicaron la Estrategia Táctica y Operación Policial (TOP), tras localizar, dentro del auto, una pistola, presunta cocaína en polvo y piedra, el aparato de pesaje y efectivo.

La detención de Julián Alberto “N” se registró sobre la avenida Sendero Divisorio, luego de que los oficiales detectaran que conducía de manera riesgosa y estuviera a punto de provocar un accidente vial.

Durante la inspección del Dodge Challenger color blanco, los guardianes del orden localizaron 75 envoltorios de drogas.

Además, también traía un cargador para el arma y siete cartuchos.

El hombre fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, junto con el vehículo y los indicios asegurados.