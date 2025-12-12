Lo detienen en motocicleta con placa colgada en Monterrey

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

Cuando circulaba a bordo de una motocicleta, un masculino fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, por presuntamente portar placa colgada, en la colonia Niño Artillero.

El presunto fue identificado como José Ángel L., de 24 años de edad, quien fue detenido en las calles Mariano de la Garza y Ramón Corral, a las 18:00 horas.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia por el sector, cuando observan a un masculino a bordo de una motocicleta color rojo y con placa de circulación 20SBB1 y, al ver a las autoridades, tomó una actitud evasiva acelerando la marcha, por lo que le piden que se detenga.

Tras una revisión en el C-4, la placa arroja que pertenece a otra, pero color gris con azul, y queda detenido.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.