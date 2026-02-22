Lo detienen con más de 100 envoltorios de droga en el Centro

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente alteraba el orden público y le aseguraron 105 envoltorios con droga en calles del Centro de la ciudad.

La detención de Miguel Eduardo V., de 36 años, se registró a las 16:20 horas en el cruce de Cuauhtémoc y Ruperto Martínez, tras un reporte ciudadano que alertaba sobre una persona molestando a transeúntes.

Reporte por alterar el orden derivó en revisión

Elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando recibieron el aviso. Al arribar al sitio, el presunto también insultó a los oficiales, por lo que procedieron con su detención.

Durante la inspección, los uniformados localizaron 66 envoltorios con sustancia sólida similar a la cocaína en piedra y 16 bolsitas con polvo blanco con características de la cocaína.

Aseguran presunta cocaína, cristal y mariguana

Además, le encontraron 15 dosis de cocaína tipo cristal y ocho bolsas con hierba verde con características de la mariguana, sumando un total de 105 envoltorios asegurados.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.