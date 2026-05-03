Lo detienen con 200 mil dólares en el Puente Colombia-Solidaridad

La CBP informó que el hombre enfrenta posibles cargos relacionados con la omisión de declarar dinero en efectivo al cruzar la frontera.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguraron más de 200,000 dólares en efectivo no declarado, que se encontraban ocultos en un vehículo utilitario deportivo durante una inspección en el Puente Colombia-Solidaridad, en el cruce entre Nuevo León y Laredo, Texas.

El hallazgo se realizó como parte de las revisiones de rutina que se llevan a cabo en este punto fronterizo. De acuerdo con la autoridad, el dinero estaba escondido en el piso del vehículo, lo que activó las alertas tras el uso de tecnología de escaneo.

¿Cómo detectaron el dinero oculto en el vehículo?

Durante la inspección, los oficiales aplicaron equipos de revisión no intrusiva, los cuales permitieron identificar anomalías en la estructura del SUV. Tras una revisión más detallada, localizaron el efectivo oculto en compartimentos del piso.

¿Quién fue detenido tras el aseguramiento?

En el lugar fue detenido un ciudadano mexicano de 46 años, quien conducía el vehículo al momento de la inspección. El individuo fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.

La CBP informó que el detenido enfrenta posibles cargos relacionados con la omisión de declarar dinero en efectivo al cruzar la frontera, además de otras investigaciones en curso.

¿Qué ocurrió con el dinero y el vehículo?

El efectivo fue incautado en su totalidad, junto con el vehículo en el que era transportado. Ambos quedaron bajo resguardo de las autoridades federales.

El caso fue turnado a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), instancia que se encargará de ampliar las indagatorias para determinar el origen y destino del dinero.

¿Qué establece la ley sobre el traslado de efectivo?

Las autoridades de EUA recuerdan que toda persona que ingrese o salga del país con más de 10,000 dólares en efectivo está obligada a declararlo. El incumplimiento puede derivar en el aseguramiento del dinero y sanciones legales.

El operativo en el Puente Colombia-Solidaridad forma parte de las acciones permanentes de vigilancia en cruces internacionales para detectar actividades ilícitas y evitar el flujo irregular de dinero entre ambos países.