Los hechos ocurrieron de 2023 a 2025 en un municipio metropolitano de N.L.; el sentenciado deberá cubrir gastos de atención psicológica que requiera la víctima

La Fiscalía General de Justicia en Nuevo León logró una sentencia condenatoria de 51 años de prisión para un sujeto acusado de cometer delito sexual contra una menor de 12 años de edad.

El señalado es Luis Fernando "N", de 29 años de edad, y el delito es equiparable a la violación.

El Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Región Sur especializada en Delitos Sexuales expuso pruebas y testimonios que demuestran los actos dolosos para causar daño grave a la víctima, y el juez le concedió la razón.

La sentencia la purgará en un Centro de Reinserción Social Estatal y deberá pagar reparación de daño por la atención psicológica de la menor.

El delito se cometió entre los años 2023 y 2025, en un municipio metropolitano.

La adolescente tiene identidad protegida.

Con la fuerza física, que evidentemente le favorecía, el acusado sometió a la menor de edad y le impuso actos sexuales reiterados y contrarios a su voluntad.

La tenía amenazada para que no denunciara los hechos, causándole daño psicoemocional, además del físico.