Lo condenan a 54 años de prisión por feminicidio en Monterrey

El caso tuvo una particularidad: la denuncia se realizó tiempo después y, para entonces, el cuerpo de la mujer ya había sido cremado.

José Armando “N”, de 37 años, fue condenado a 54 años y 3 días de prisión por el feminicidio de una mujer ocurrido en julio de 2022, en la colonia Tierra y Libertad, en Monterrey.

La víctima, identificada con las iniciales K.C., era agredida de manera constante por el ahora sentenciado, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

El 14 de julio de 2022, la violencia escaló. El hombre golpeó a la mujer en distintas partes del cuerpo y posteriormente la azotó contra el suelo, provocándole lesiones graves en la cabeza.

La víctima sufrió una hemorragia subaracnoidea, lesión que finalmente le provocó la muerte.

El caso tuvo una particularidad: la denuncia se realizó tiempo después y, para entonces, el cuerpo de la mujer ya había sido cremado.

A pesar de ello, la Fiscalía presentó durante el juicio pruebas periciales, documentales, materiales y testimoniales con las que logró acreditar la responsabilidad de José Armando “N”.

El juez lo encontró culpable de feminicidio, lesiones, violencia familiar y equiparable a la violencia familiar.

Además de los 54 años y 3 días de prisión, deberá cubrir la reparación del daño por concepto de indemnización por la muerte de la víctima y gastos funerarios.